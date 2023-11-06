Antalya'da kasım ayında termometreler 30 dereceyi gösterdi Yaz turizminin gözdesi olan Antalya'da vatandaşlar sıcaklığın artmasıyla yeniden sahillere akın etti. Vatandaşlar, bol bol güneşlenip, denize girmeyi de ihmal etmedi.

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İHA

Yurt genelinde sonbaharın etkisi hissediliyor.

Bazı illerde lodos çıkarken bazı illerde de sel meydana geldi.

Ancak yaz turizminin gözdesi Antalya'ya sonbahar gelmek bilmiyor. Öyle ki kentte, vatandaşların deniz keyfi sürüyor.

Nem oranı yüzde 75

Kasım ayı olmasına rağmen termometreler 30 dereceyi gösterdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklığa yüzde 75'lere varan bunaltıcı nem eşlik edince kentin sahillerini turistlerle doldurdu.

Kent sakinlerinin de akın ettiği Konyaaltı Sahili'nde turistler ve vatandaşlar bol bol güneşlenerek denize girmeyi de ihmal etmedi.

"Yazdan kalma bir hava var"

Deniz keyfi yaşayan vatandaşlardan biri, Antalya'yı şu sözlerle özetledi:

“Kasım ayında bile denize girebiliyoruz. Yazlar uzadı gibi, dün yağmur vardı ama bugün yazdan kalma bir hava var. 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz ama genelde kış ayını görmüyoruz.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)