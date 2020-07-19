Dolar
6.8562
0%
Euro
7.8389
0.3726%
Altın
1810.28
0.7199%
Borsa
118786.09
-0.018%
G. Altın
399.117
0.7037%
Bitcoin
63305.11
0.7522%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Antalya'da kaza: Emniyet kemeri hayatını kurtardı

    Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.
    • AA
    • 19.07.2020 - 06:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da kaza: Emniyet kemeri hayatını kurtardı

    Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda, Mustafa Elciler idaresindeki 07 PY 100 plakalı otomobil, Antalya Kültür Merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

    EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE YARA ALMADI

    Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olması sayesinde yara almayan sürücü, araç içerisinden çevredekiler tarafından çıkarıldı. Sürücü, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan olay yerine gelen sürücünün kardeşi, kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almaya çalışırken trafik polisi tarafından engellendi.

    Antalya'da kaza: Emniyet kemeri hayatını kurtardı #1

    "KURTULDUĞUNA ŞÜKRETSİN"

    Görgü tanıklarından Ahmet Özdemir, önlerinde giden aracın trafikte hızlı bir şekilde seyrettiğini iddia ederek, "Refüje çarparak takla attı. Kurtulduğuna şükretsin. Çünkü çok büyük bir kaza geçirdi. Hemen yardımcı olduk. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra aracın kontağını kapattık. Sürücünün durumu iyi, burnu bile kanamadı. Allah korudu." diye konuştu.

    Antalya'da kaza: Emniyet kemeri hayatını kurtardı #2

    Antalya'da kaza: Emniyet kemeri hayatını kurtardı #3

    Görüş Bildir