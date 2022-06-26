Alanya'da aniden şerit değiştiren Rus turist Ruslan Mikhan'a yan şeritten gelen araç çarptı. Mikhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Antalya Alanya ilçesi Kestel Mahallesinde H.K, idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken, aynı güzergahta ilerleyen Rusya uyruklu turist Ruslan Mikhan (42), yönetimindeki motosikleti ile şerit ihlali yaptı.

Şerit değiştiren motosikletliye çarptı

Hatalı şerit değiştiren Rus turistin kullandığı motosiklete H.K., otomobili ile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti - Video







Rus turist olay yerinde öldü

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Ruslan Mikhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Rus turistin cenazesi otopsi yapılmak üzere Belediye Morguna kaldırıldı.





Kaza anı güvenlik kamerasında

İHA'nın haberine göre, kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Rus turist en sağ şeritten ilerlerken bir anda H.K.’nın otomobili ile ilerlediği şeride geçiyor. H.K., kullandığı otomobille çarptığı turist metrelerce havalandığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



