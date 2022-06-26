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    Antalya'da kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti

    Alanya'da aniden şerit değiştiren Rus turist Ruslan Mikhan'a yan şeritten gelen araç çarptı. Mikhan olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • 26.06.2022 - 05:26
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    Antalya'da kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti

    Antalya Alanya ilçesi Kestel Mahallesinde H.K, idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken, aynı güzergahta ilerleyen Rusya uyruklu turist Ruslan Mikhan (42), yönetimindeki motosikleti ile şerit ihlali yaptı.

    Şerit değiştiren motosikletliye çarptı

    Hatalı şerit değiştiren Rus turistin kullandığı motosiklete H.K., otomobili ile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Antalya'da kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti - Video

    Antalya da kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti #1

    Rus turist olay yerinde öldü

    Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Ruslan Mikhan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Rus turistin cenazesi otopsi yapılmak üzere Belediye Morguna kaldırıldı.

    Antalya da kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti #2

    Kaza anı güvenlik kamerasında

    İHA'nın haberine göre, kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Rus turist en sağ şeritten ilerlerken bir anda H.K.’nın otomobili ile ilerlediği şeride geçiyor. H.K., kullandığı otomobille çarptığı turist metrelerce havalandığı görülüyor.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti #3

    Antalya da kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti #4

    Antalya da kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti #5

    Antalya da kaza yapan Rus turist hayatını kaybetti #6


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