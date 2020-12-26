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    Antalya'da, köpeğini aracıyla sürükleyen sürücü

    Evcil hayvan gezdirenlere sağlanan muafiyeti kullanıp dışarı çıkan şahıs, aracıyla köpeğini sürükledi. O anlar kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 17:29
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 17:30
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    Antalya'da, köpeğini aracıyla sürükleyen sürücü

    Antalya'da sokak kedilerinin patilerinin kesilmesi, 12 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili hayvanlara uygulanan eziyet haberlerine bu kez farklı bir görüntü eklendi.

    Kepez ilçesinin Göksu Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı.

    YAĞMURDAN KAÇMAK İÇİN SÜRÜKLEDİ

    Ancak yağmurdan kaçmak için otomobiline binip, tasmasından tuttuğu köpeğini dışarda bıraktı.

    Ardından da aracını sürerek, köpeği gezdirmeye başladı.

    Antalya'da, köpeğini tasmasından sürükleyen sürücü VİDEO

    VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

    Zaman zaman arka ayakları üzerinde sürüklenen köpeğin yaşadığı eziyet bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Antalya da, köpeğini aracıyla sürükleyen sürücü #1

    Antalya da, köpeğini aracıyla sürükleyen sürücü #2

    Antalya da, köpeğini aracıyla sürükleyen sürücü #3

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