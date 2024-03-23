Antalya'da Motosikletli kurye yayaya çarptı: 2 yaralı Antalya'da motosikletli kuryenin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı.

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde, kurye olarak çalışan Tugay K.'nin kullandığı 07 HFF 14 plakalı motosiklet, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman G.'ye çarptı.

Sürücü ve yaya yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü ve yaya, önce Gazipaşa Devlet Hastanesine ardından Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)