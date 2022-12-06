Antalya’da 'Noel Baba' için ayin yapıldı

Dünyada 'Noel Baba' olarak tanınan Aziz Nikolaos, ölümünün 1.679'uncu yıl dönümünde Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde yapılan ayinle anıldı.

Dünyada 'Noel Baba' kimliğiyle tanınan, çocukların, denizcilerin ve yoksul genç kızların koruyucusu olarak bilinen, Hristiyanların ve dünyanın en önemli azizlerinden biri kabul edilen Aziz Nikolaos için anma yapıldı.

Ölüm yıl dönümü olduğu değerlendirilen 6 Aralık'ta Antalya’nın Demre ilçesindeki mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde yapılan ayine 500'ü aşkın kişi katıldı.

3 saat sürdü

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yapılan ayini, Fener Rum Patrikhanesi'nden din adamı Demre Metropoliti Hrisostomos Kalaycı yönetti.

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nden, Antalya, Yunanistan, Rusya ve değişik ülkelerden gelen çok sayıda din adamıyla çoğu Ortodoks ve Rus vatandaşının katıldığı ayin, saat 09.00'da başladı, 12.00'ye kadar sürdü.

Fotoğrafları önünde eğilip, istavroz çıkardılar

Yurt dışında yaşayan veya Türkiye'den müzeye gelen Hristiyanlık dinine mensup kişiler, ayinde Hz. İsa ve Aziz Nikolaos'un fotoğrafları önünde eğilip istavroz çıkardı.

Katılımcılara tuzlu ekmek ikram edilirken, Aziz Nikolaos'a ait olduğu belirtilen kemik parçası da özel bir kutuda gelenlere gösterildi.

“30-35 senedir bu ayini devam ettiriyoruz”

Demre Metropoliti olduğu için dinen buranın sorumlusu olduğunu aktaran Hrisostomos Kalaycı, “Buradaki Hristiyanların ibadetini kontrol ediyor ve yardımcı oluyorum. Bu kilise, esasında 3'üncü yüzyıldan beri Aziz Nikolaos'un gömüldüğü yerdir. Ona inanan kişiler etrafında toplanıp dua ederlerdi.

Böylece yavaş yavaş etrafında ufak bir şapel oldu. Sonra kat kat 4'üncü yüzyılda bir kilise teşkil ediyor, 7'nci yüzyılda daha büyüğü yapılıyor. 12'nci yüzyılda da daha büyüğü yapılıyor. Bir ara burayı dereden gelen seller, kumlar kaplamış ve devrimize doğru 19'uncu yüzyılda ortaya çıkarılmıştı. Biz de 30-35 senedir bu ayini devam ettiriyoruz.” dedi.

‘Noel Baba’ ifadesi

Aziz Nikolaos için 'Noel Baba' ifadesinin, ABD'li içecek markasının yanlış bir anlatımı olduğunu dile getiren Kalaycı, "Aziz Nikolaos Patara'da doğdu ve burada piskoposluk vazifesini yaptı, yani bütün kariyerini burada yapmış. Buradan ve bütün ülkeden sorumluydu. Onun için çok sevilen biz azizdi. Bugün denizcilerin çoğu, inanan veya inanmayan kaptanlar denizi de koruduğuna inanıyorlar.

Çünkü denizlerde zor anları yaşayanların yardımcısı sayılır. Hem karada hem denizde ama bilhassa denizcilerde. Burası kilisedir fakat sonra müzeye dönüştü, sorumlusu Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. Onun için biz de patrikhane olarak her sene dilekçe yazıp, izinleri alıyoruz ve kilise gibi ayin yapabiliyoruz.” diye konuştu.

Avusturya İmparatorluğu'ndan kalma bir kemik

En son ortaya çıkarılan mozaiklerin ise 3'üncü yüzyıldan olduğunu anlatan Kalaycı, ayinde özel kutuda getirdikleri Aziz Nikolaos'a ait olduğu belirtilen kemik parçasıyla ilgili de şunları söyledi:

“Madalyonun içinde bir parçacık bana verilen kemik, son çarın hediyesi ve çok küçük. Bir de Viyana'daki kardinal tarafından metropolit olduğum zaman bana bir fidye olarak gönderdiler. Avusturya İmparatorluğu'ndan kalma bir kemik.”

Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı

Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığın, Hz. İsa'nın kabrinin olduğu ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğuna ilişkin haber, dünya basınında da geniş yankı buldu.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Eravşar, bu açıklığın bilinçli bırakıldığını söyledi.

DHA’ya bilgiler veren Eravşar, kazılarda Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin döşemelerle mezar olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa'nın freskinin ortaya çıkarıldığını ve ayak bastığı zemin ile mezar yerine ilişkin bulguların bugüne kadarki önemli keşif ve bulgular arasında olduğunu dile getirdi.

Aziz Nikolaos

Halk arasında 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos, Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde doğdu.

Genç bir din adamı olarak Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra'ya geldi.

Myra'da din adamı olarak görev yaptı.

343 yılında 65 yaşında hayatını kaybetti

Ömrünü çocukların, denizcilerin koruyuculuğuna, fakir genç kızlara yardıma adadı.

Bir Anadolu ereni olarak 6 Aralık 343 yılında 65 yaşında hayatını kaybetti.

Likyalılar, bu önemli aziz için milattan sonra 6'ncı yüzyılda bir kilise inşa ederek, içindeki lahde Aziz Nikolaos'u sonsuz uykusuna bıraktı.

Mezarı, bugün Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde yer alıyor.

Kemiklerin bir bölümü Antalya’da

Aziz Nikolaos'un kemiklerinin bir bölümü, Haçlı Seferleri sırasında 1043 yılında İtalya'nın Bari şehrinden gelen tüccarlar tarafından kaçırıldı, Bari'de yaptırılan Aziz Nikolaos Kilisesi'ne kondu.

Aziz Nikolaos'un olduğu kabul edilen kemiklerin bir bölümü, bugün Antalya Müzesi'nde saklanıyor.

Dünyanın birçok kentinin 'koruyucu azizi' olarak kabul edilen Aziz Nikolaos adına yapılmış, dünyanın çeşitli ülkelerinde 2 bine yakın kilise bulunuyor.