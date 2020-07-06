Şehir merkezine dönüş yolunda otomobile tutunup, patenle ana yolda kayan kızlar görenleri korkuttu.

Antalya'da riske aldırmayan genç kızlar, bir otomobilin camına tutunup paten sürdü.

Dün akşam saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde kaydedilen görüntülerde yola çıkan 2 patenli kız, taşlarla dolu varyant yokuşunu tehlikeli bir yolculukla tamamladı.

RİSKE ALDIRMADILAR

Yokuşu çıkarken otomobile tutunan genç kızlar, patenlerinin arasına taş girmesine, ayaklarının burkulmasına ya düşüp yaralanma riskine aldırmadan tehlikeli yolculuğuna devam etti.

Antalya'da patenli kızların tehlikeli yolculuğu - VİDEO



SÜRÜCÜ UYARMADI

Sürücünün gençleri fark etmesi ancak uyarmaması ve araca tutunmalarına izin vermesi de dikkat çekti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.