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    Antalya'da patenli kızların tehlikeli yolculuğu

    Şehir merkezine dönüş yolunda otomobile tutunup, patenle ana yolda kayan kızlar görenleri korkuttu.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 12:23
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    Antalya'da patenli kızların tehlikeli yolculuğu #1

     

    Antalya'da riske aldırmayan genç kızlar, bir otomobilin camına tutunup paten sürdü.

    Dün akşam saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde kaydedilen görüntülerde yola çıkan 2 patenli kız, taşlarla dolu varyant yokuşunu tehlikeli bir yolculukla tamamladı.

    RİSKE ALDIRMADILAR

    Yokuşu çıkarken otomobile tutunan genç kızlar, patenlerinin arasına taş girmesine, ayaklarının burkulmasına ya düşüp yaralanma riskine aldırmadan tehlikeli yolculuğuna devam etti.

    Antalya'da patenli kızların tehlikeli yolculuğu - VİDEO

    SÜRÜCÜ UYARMADI

    Sürücünün gençleri fark etmesi ancak uyarmaması ve araca tutunmalarına izin vermesi de dikkat çekti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Antalya'da patenli kızların tehlikeli yolculuğu #2

    Antalya'da patenli kızların tehlikeli yolculuğu #3

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