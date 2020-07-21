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    Antalya'da silahlı arsa kavgası: 2 yaralı

    husumetli iki aile arasında çıkan arsa kavgasında Feyyaz D. sol dizinden silahla, babası Ahmet D. ise darbedilerek yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 21:29
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    Antalya'da silahlı arsa kavgası: 2 yaralı

     

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde aralarında arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

    HUSUMETLİSİNİ DİZİNDEN VURDU

    Rıza G., tartışmanın ardından Ahmet D.'ye ait eve giderek tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıza G., eniştesi Ahmet D.'yi darbederken, yanında taşıdığı kurusıkıdan bozma tabancayla eniştesinin oğlu Feyyaz D.'yi ise sol diz kapağından vurdu.

    Antalya'da silahlı arsa kavgası: 2 yaralı #1

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Silah sesini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iki aileye mensup kişileri olay yerinen uzaklaştırdı. Feyyaz D. ile Ahmet D. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis tarafından yakalanan Rıza G. ise gözaltına alındı.

     


    Antalya'da silahlı arsa kavgası: 2 yaralı #2

    Antalya'da silahlı arsa kavgası: 2 yaralı #3

    Antalya'da silahlı arsa kavgası: 2 yaralı #4

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