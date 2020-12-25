Antalya'da bir şirketin onlarca çalışanı, binanın terasında konfeti ve içecekler eşliğinde kutlama yaparak, koronavirüse davetiye çıkardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki plazada önceki gün maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, meşalelerle kutlama yapan 36 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza yazılmıştı.

ONLARCA KİŞİ SALGINI HİÇE SAYDI

Bu kez Konyaaltı ilçesinin Liman Mahallesi'nde benzer görüntüler kaydedildi. İş merkezinin terasında bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun genelgelerini hiçe sayıp, kutlama yaptı.

Konfetiler patlatıp, içeçekleriyle kadeh kaldıran grup, o anları dronla görüntületip, eğlendi.

TERASTA KORONA PARTİSİ

Çevre binalarda oturanlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, 'Korona partisi liman mahallesinde terasta', 'Kutlama var', 'Sosyal mesafe sıfır' ifadeleriyle sosyal medyadan paylaştı.

Antalya'da terasta konfetili 'korona' partisi-Video