Antalya'da termometreler 45 dereceyi gösterince sahiller boş kaldı Hava sıcaklığının mevsim normallerinin seyretmesiyle vatandaşlar çareyi gölge alanlarda ya da evden çıkmamakta buldu. Yaz sezonunun hareketliği geçtiği Antalya'da tatilciler sahilleri boş bıraktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Dünya, kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.

Sıcaklığın en fazla hissedildiği yerlerden biri de Türkiye,

Yurdun dört bir yanında El Nino sıcakları etkili oluyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Turizmin başkenti Antalya'da sıcak hava nedeniyle soluğu sahillerde alan yerli ve yabancı turistler, termometreler 45 dereceyi gösterince sahili boş bıraktı.

45 derece sıcaklıktan kaçtılar

Kentte son 2 gündür mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugün etkisini oldukça hissettirdi.

Dün gece saatlerinde 35 dereceye ulaşan sıcaklık, gündüz saatlerinde 45 dereceye yükseldi.

Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar ise şemsiyelerini açtı, bazıları da ağaç gölgelerinde ve sahilde denize girerek serinledi.

"Cayır cayır yanıyor"

Aşırı sıcaklıktan dolayı bunaldığını belirten motosiklet sürücüsü Veli Özkür, “Kaskla daha çok sıcak oluyor.” dedi.

Gölgede havanın serinlemesini bekleyen vatandaşlardan Ersin Çiftçi de, “Hava çok sıcak, El Nino sıcakları. Gölgede havanın serinlemesini bekliyorum. Hava biraz serinlerse denize gidip yüzmeyi düşünüyorum.” diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, “Ortalık cayır cayır yanıyor.” diyerek yaşanan durumu özetledi.

Öte yandan, sıcak hava dalgasının gelecek hafta içi de etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta sahillerde oluşan kalabalık, bugün ise sıcaklığın artmasıyla azaldı.