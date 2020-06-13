Antalya'da toprak alandaki drift tepki çekti

Etrafı binalarla çevrili toprak alanda atılan driftler, mahalleliyi çileden çıkardı.

Antalya'da, drift yapıp tozu dumana katan sürücülere mahalleli tepkili...

Muratpaşa ilçesi Kızılarık mahallesinde, etrafı binalarla ve apartmanlarla çevrili toprak alana gelen kimliği belirsiz sürücülerin kullandığı 3 araç, büyük bir gürültü ile drift atmaya başladı.

Toz bulutunun havaya kalkmasına neden olan sürücüler, ardından bölgeden ayrıldı. Alanda oluşan devasa toz bulutlarıysa çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşların balkon ve pencerelerine gelerek vatandaşları rahatsız etti.

MAHALLELİ BIKTI, USANDI

Mahalleli, bu durumu hemen her gün yaşadıklarını belirterek, yaşanan gürültü, toz ve dumandan artık bıkıp usandıklarını ve bu durumun bir an önce ortadan kalkması için yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

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"TOZLARI GÖREN, YANGIN ÇIKTI ZANNEDİYOR"

Mahalle sakinlerinden Gülsen Cihan yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Çok kalabalık arabalar geliyor. Sayıları da yaklaşık 10- 15 oluyor. Bunlar sürekli drift atıyor, saatlerce hem de. Buradaki mahalleliler o kadar çok rahatsız oluyor ki... Her akşam burası drift çekme yeri oldu. Burası çok taşlık ve tozlu bir alan. Onlar drift çektiğinde bunların tozları 1 saat boyunca havadan inmiyor. Etrafa dağılıyor ve biz çok rahatsız oluyoruz.

Ben gündüz çok denk geldim. Toz bulutu oluyor, gördüğünüz okulun boyutunda... hatta karşıdaki arkadaş bana telefon açmıştı. 'Orada yangın mı var? Ne var?' demişti. Yangın zannettiler. O dumanlar o kadar çok yükseğe çıkıyor ki. Tedirgin oluyoruz bizler de. Bir an önce çözüme ulaşmasını istiyoruz."

Görüntüler, sosyal medyada yer almasının ardından vatandaşların büyük tepkisini çekti. Şikayetler üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alana setler çekerek girişleri kapattı.