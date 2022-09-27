Antalya'da turist sayısı 10 milyonu aştı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan bölge yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kente gelen Rus, Kazak ve İranlılarda son günlerde ciddi artış yaşandığı kaydedildi.

Yaz aylarında hareketlenen turizm sektörü, yoğun trafik yaşamaya devam ediyor.

Türkiye'de yoğun kalabalığın yaşandığı illerin başında Antalya yer aldı.

Yerli ve yabancı turistin rağbet gösterdiği bölgede, hareketlilik sonbaharda da sürüyor.

Son olarak Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bugün itibarıyla kente hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 788 bin 467'ye ulaştığını bildirdi.

"Rakamlarımız iyi gidiyor"

Turizm sektörünün mutlu olduğunu belirten Yazıcı, "Turizm her şeyimiz. Ülke turizminin üçte birlik gelirini sağlayan bir şehir olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Turizmdeki güzellikler yılın tamamına yayılarak devam etsin. Bugün itibarıyla havaalanından giren yabancı turist sayısı 10 milyon 788 bin 467. Rakamlarımız iyi gidiyor. Mutluyuz, memnunuz. Turizmin getirdiği hareket ve bereketle güzel bir sezon geçiriyoruz." diye konuştu.

"Denize çöpünü atıyorsa en ağır ceza uygulanacak"

Bölgede sahil güvenlik ekibi bulundurarak tedbirleri sıkı tuttuklarını anlatan Yazıcı, "Deniz kirliliği konusunda asla acımıyorum, net talimatım var denize çöpünü atıyorsa en ağır ceza uygulanacak. Para cezası uyguluyoruz. Kirlilik ve asayişle ilgili büyük problem olmadı. Koyda bir anda tekne patlaması olmuştu, ondan bir düzensizlik var." dedi.

"Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra geçici ikamet veriyoruz"

Yabancılarla ilgili bölgesel olarak ciddi sorunların olduğuna değinen Yazıcı, "Rus, Kazak, İranlılarda da ciddi artış var. İlk beş ülkede Rusya, Ukrayna, Kırgızlar, Kazaklar ve İranlılar var. Antalya dünya şehri. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra geçici ikamet veriyoruz. Binlerce kişi oldu geçen yılın üç, beş katına çıktı. İkametle ilgili 2020'deki ikamet iznimiz 87 bin 889, şu anda 177 bin 796, iki yılda gelinen nokta. Suriyelilere biz ikamet vermiyoruz. Rusya 50 bin küsur, Kazakistan 22 bin 673, Ukrayna 18 bin 495, Kırgız 11 bin 500, İran 11 bin 300."

"Rusya'dan otellerimize gelen misafir sayımız 16-19 bin aralığında"

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası kentte kalan Rusların sayısına da değinen Yazıcı, "1 Eylül'de gelen giden farkı 53 kişi, 9 Eylül'de 221 kişi. Bunlar olabilecek rakamlar. 23 Eylül'de 881 kişi olmuş, giden azalmış. 25 Eylül'de bin 800 kişi. Bunlar çok kayda değer rakamlar değil. Bizim uzun süredir günlük Rusya'dan otellerimize gelen misafir sayımız 16-19 bin aralığında. Gelen giden farkı birkaç yüz kişiyle sınırlıyken son birkaç günde bin 800 olmuş. Bunu takip ediyoruz, anormal bir durum olacak mı diye. Otelde kalırsa bir sorun yok." ifadelerini kullandı.