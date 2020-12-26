Antalya'da turistlerle yürürken yakalanınca 'evsizim' dedi

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta yakalanan bir vatandaş, evsiz olduğunu söyleyince ceza yazıldı. Kurallara uymayan vatandaş, 3 bin 150 lira ceza ödeyecek.

​Türkiye genelinde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Antalya'da tam anlamıyla uyuluyor. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanlar ve turistler yer aldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir grup turistin olduğu görüldü.

Sahil bandında kimi turistler spor yaparken kimi turistler ise çocuklarıyla parkta eğlendi.

POLİS TEK TEK DURDURUP PASAPORT, KİMLİK SORDU

Boş yollarda kedi ve köpeklerin rahatça dolaştığı kentin ana arterlerinde polis ekipleri uygulama noktası kurarak denetim yaptı.

Konyaaltı Sahili'ni kuşbakışı gören varyantta uygulama noktası oluşturan polis ekipleri buradan geçen turistlere tek tek pasaport sordu.

KISITLAMA KURALLARINA UYUM KONTROLÜ

Maske ve fiziki mesafe kuralının hatırlatıldığı turistler uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirirken kısıtlama kurallarına uymayanlara da para cezası kesildi.

SOKAKLARDA YATTIĞINI SÖYLEDİ

Turistlerle birlikte yolda yürüyen Ali Çiçek'i (32) durdurup kimliğini kontrol eden polis ekipleri, ona neden dışarıda olduğunu sordu.

Ankara'dan iş bulmak için Antalya'ya geldiğini ve turizmde çalıştığını, işsiz kalınca sokaklarda yattığını belirten Çiçek'e polis ekipleri kısıtlama kurallarına uymadığı için ceza yazdı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri, 3 bin 150 lira ceza kestikleri Çiçek'e bir yerde sabitte kalması gerektiğini, sokaklarda dolaşmasının yasak olduğunu hatırlattı.

























