Antalya'da turizm rekoru: İlk 8 ayda 805 İngiliz turist geldi

Kente bu yıl İngiliz turistler adeta akın etti. İlk 8 ayda şimdiden geçmiş yılların toplamından daha fazla sayıya ulaşan İngiliz turistlerin Ukrayna'dan boşalan açığı kapattığı belirtildi.

Türkiye'nin en ünlü tatil destinasyonları arasında yer alan Antalya'da sahiller dolu taştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyahat yasağı, turizm bölgelerinde ekonomik buhran yarattı.

Yasakların kalkmasıyla Türkiye'ye adeta yabancı turist akını gerçekleşti.

Bu kapsamda en çok ilgi gören bölgelerden biri olan Antalya'da yeni bir rekor yaşandı.

805 bin İngiliz turist geldi

Ağustos ayı ile birlikte 805 bin İngiliz turistin geldiği kentte, geçmiş yıllara oranla büyük artış oldu.

2022'nin ilk çeyreğinde geçmiş yıllarından toplamından daha fazla sayıya ulaşan İngiliz turistlerin Ukrayna'dan boşalan açığı kapattığı öne sürüldü.

Geçen yıla oranla yüzde 71 arttı

8 aylık verilere göre 9 milyon 64 bin 164 turist sayısına ulaşıldı ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 71'lik artış yaşandı.

DHA'nın aktarımına göre; turizm sektör temsilcisi olan Recep Yavuz, geçen yıl turizm sezonunun en çalkantılı olan ülkesi İngiltere'nin, Antalya'da 2022 sezonunun yıldızı olmaya doğru ilerlediğini söyledi.

5 yılda kente gelen İngiliz turist istatistiği

Son 5 yılın Ocak- Ağustos dönemindeki İngiliz turist sayılarını sıralayan Yavuz, “Pandemi öncesindeki yıllarda yıl yıllarda yıl sonunda yarım milyon sınırını aşmıştı. Ancak pandemi ile birlikte İngiliz Hükümetinin sınırlaması nedeniyle gelişler tüm zamanların en düşük rakamına inmişti.

2018'de 441 bin, 2019'da 530 bin, 2020'de 115 bin, 2021'de 83 bin iken 2022'de 805 bin İngiliz turist Antalya'yı ziyaret etti."

"Ağustos ayında geçmiş yılların rekor kırıldı"

Yavuz, yıl sonu toplamına göre gelen İngiliz turist sayılarını ise şöyle sıraladı:

“2017'de 375 bin, 2018'de 637 bin, 2019'da 719 bin, 2020'de 211 bin, 2021'de 83 bin olarak gerçekleşmişti. Böylelikle Ağustos sonu itibarı ile 800 bin turist ile bütün geçmiş yılların rekoru kırılmış oldu."





Mayorka'ya yoğun ilgi

Ağustos ayında İngiliz turistlerin en çok rağbet ettiği destinasyonlardan sadece Mayorko'ya Antalya'dan daha çok İngiliz turist geldiğini belirten Yavuz, “Antalya'ya 187 bin, Mayorka'ya 483 bin, Larnaka'ya 102 bin, Girit'e 102 bin, Rodos'a 124 bin, Dubrovnik'e 66 bin, Faro'ya 330 bin, Hurghada'ya 19 bin, Sharm el Sheikh'e 17 bin İngiliz geldi" diye konuştu.