Antalya'da yakıt alan araca otomobil çarptı

- Antalya'da kontrolden çıkan bir otomobil, bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan araca ve pompaya çarptı.
- Kazada yaralanan olmadı ve olay güvenlik kamerasına yansıdı.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.
Hızla ilerleyen otomobil, önce istasyonda yakıt alan araca, ardından da akaryakıt pompasına çarparak durabildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaralananın olmadığı kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde araca akaryakıt dolduran personelin birkaç saniyeyle kazadan kurtulduğu görüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.