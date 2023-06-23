Antalya'da yüzü havlulu bir şahıs plaj şemsiyelerini denize attı Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki halk plajında yüzünü havluyla kapatarak kameraya karşı bir süre dans eden kişi, daha sonra şezlongların yanındaki tüm şemsiyeleri denize attı. Olay anı, plajın güvenlik kamerasına yansıdı.

AA Antalya'da yaşanan garip olay kameraya yansıdı.. Muratpaşa Belediyesinin işlettiği Konserve Koyu Falez Plajı'na gece gelen kişi, yüzünü havluyla kapatarak kameraya karşı bir süre dans etti. Tüm şemsiyeleri denize attı Ardından şezlongların yanındaki tüm şemsiyeleri falezlerden denize atan şüpheli, bölgeden ayrıldı. Olay anı, plajın güvenlik kamerasınca kaydedildi. İlçe Belediye Başkanı saldırı kınadı Öte yandan, İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın uygun fiyata kullanması için açtıkları plaja çirkin saldırı olduğunu bildirdi. Tüm şemsiyelerin denize atılarak plaja zarar verildiğini belirten Uysal, saldırıyı kınadığını ifade etti.