Antalya'daki orman yangınlarının yarısı kontrolsüz piknik kaynaklı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Orman Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, bu yıl kentte çıkan 128 orman yangınında toplam 589 hektar alanın zarar gördüğünü duyurdu.

Yangınların büyük kısmının küçük ölçekte olduğunu belirten Şahin, “111 yangında zarar gören alan 1 ile 5 hektar arasında kaldı. Ancak 25 Temmuz’da Gazipaşa’da çıkan yangın, 367 hektar ormanı yok ederek bu sezonun en büyüğü oldu.” dedi.

Ekiplerin ayrıca 105 orman dışı zirai yangına müdahale ettiğini belirten Şahin, bu yangınlarda da 86 hektar alanın zarar gördüğünü aktardı.

"YANGINLARIN YÜZDE 95'İ İNSAN KAYNAKLI"

Vali Şahin, Antalya’nın Türkiye’deki toplam orman varlığının %5’ine sahip olduğuna dikkat çekerek, “Yangınların %93’ünü 5 hektarın altında tutmak önemli bir başarıdır.” diye konuştu.

Yangınların çıkış nedenlerine değinen Şahin, “Orman yangınlarının %95’i insan kaynaklı. Son 5 yılda Antalya’daki yangınların %10’u enerji nakil hatlarından, %19’u zirai faaliyetlerden, %28’i turizm faaliyetlerinden, %41’i ise kontrolsüz pikniklerden kaynaklandı. Yani neredeyse her iki yangından biri piknik nedeniyle çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

ÖNLEME PLANI VE YENİ UYGULAMALAR

Şahin, Antalya Orman Yangınlarını Önleme Planı üzerinde çalıştıklarını, bu süreçte eski Orman Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Doğan’ın da destek verdiğini açıkladı. Taslak plan kapsamında:

Son 5 yılın ısı haritaları çıkarıldı,

Riskli bölgelerde özel önlemler alınacak,

Bölge halkı eğitim programlarına dahil edilecek,

Erken uyarı sistemiyle vatandaşlar anında bilgilendirilecek.

“Eğer insanlarımız daha dikkatli olursa, ciğerlerimiz yanmayacak.” diyen Vali Şahin, tüm kurumların —AFAD, jandarma ve emniyet dahil— yangınlarla mücadelede koordineli şekilde çalıştığını vurguladı.