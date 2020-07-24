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    Antalyalı Güçlü, saçlarını kanser hastalarına bağışladı

    11 yaşındaki Güçlü Bilge Asilhan, 6 yaşından beri uzattığı saçlarını kestirerek kanser hastalarına destekte bulundu.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 15:51
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 15:51
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    Antalyalı Güçlü, saçlarını kanser hastalarına bağışladı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Güçlü Bilge Asilhan, 5 yıldır uzattığı saçlarını kestirerek kanser hastalarına bağışladı.

    Küçük bağışçı, saçlarını uzatmayı çok sevdiğini ama haberlerde izlediği kemoterapi almış yaşıtlarının saçlarının olmadığını fark edince ’’Neden onların saçı yok?" sorusunun aklıma geldiğini anlattı.

    "ARAŞTIRIP, BAĞIŞLAMAYA KARAR VERDİM"

    Güçlü Bilge Asilhan, "İnternetten araştırdım ve tedavi olurken döküldüğünü, zor bir hastalık olduğunu öğrenince saçlarımı bağışlamaya karar verdim" dedi.

    Kuaföre giderek saçlarını istenilen şekilde örgülü olarak kestiren Güçlü Bilge, saçlarını daha sonra kargo ile merkezi İstanbul'da bulunan Kanserle Savaşanlar Derneği’ne gönderdi.

    Antalyalı Güçlü, saçlarını kanser hastalarına bağışladı #1

    'DESTEK OLUN' ÇAĞRISI YAPTI

    Saçlarının tedavi gören bir hastaya peruk olarak yapılmasını arzu ettiğini söyleyen Güçlü Bilge, herkesi bu projeye destek olmaya davet etti.

    Antalyalı Güçlü, saçlarını kanser hastalarına bağışladı #2

    Antalyalı Güçlü, saçlarını kanser hastalarına bağışladı #3

    Antalyalı Güçlü, saçlarını kanser hastalarına bağışladı #4

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