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Antalya'ya hafta sonu 145 bin 726 yolcu geldi

Antalya'ya hafta sonu 145 bin 726 yolcu geldi

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Antalya'ya, iç ve dış hatlar olmak üzere hafta sonu 769 uçakla 145 bin 726 yolcu giriş yaptı.