Antalya'ya hafta sonu 145 bin 726 yolcu geldi
Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Antalya'ya, iç ve dış hatlar olmak üzere hafta sonu 769 uçakla 145 bin 726 yolcu giriş yaptı.
- DHA
- 12.07.2021 - 14:23
- Güncelleme : 12.07.2021 - 14:27
Turizmde Akdeniz'in en önemli destinasyonlarından Antalya'ya yurt dışından gelen turist sayısı, gün geçtikçe artıyor.
10-11 Temmuz tarihleri arasında Antalya'ya dış hatlardan 637 uçuşla 124 bin 638, iç hatlardan 132 uçuşla 21 bin 88 yolcu geldi.
RUSYA’DAN 45 BİN 693 YOLCU GELDİ
Kente iç ve dış hatlar olmak üzere toplamda 769 uçuşla 145 bin 726 yolcu hava yoluyla giriş yaptı.
Sadece Rusya'dan 172 uçuşla 45 bin 693 yolcu geldi.