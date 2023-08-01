Antalya'ya tatile gelen gurbetçiye deniz altında 50'nci doğum günü sürprizi Almanya'da yaşayan Gülten Akbaba, tatil için geldiği memleketi Antalya'da, 50'nci doğum gününü deniz altında kutladı.

DHA

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Yıllık izinlerinde sıla hasretini dindirmek isteyen gurbetçiler, memleketlerine gelmeye başladı..

Bunlardan biri de Almanya'da yaşayan Gülten Akbaba oldu.

Akbaba, tatil için geldiği Antalya'da doğum günü sürpriziyle karşılaştı.

Kaleiçi Yat Limanı Mermerli Parkı'nda buluşan Akbaba ve arkadaşları, turistik denizaltı ile denizin derinliklerine doğru yolculuğa başladı.

Denizaltının penceresine "İyi ki doğdun" pankartı açtılar

Davetliler eğlenirken, denizaltının penceresinin önüne gelen 2 dalgıç, Gülten Akbaba için, 'İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun' yazılı pankartı açtı.

"Hedefim 80'inci yaşımı yine sevdiklerimle karşılamak"

Pankartı gören Akbaba, heyecanlandığını ve yeni yaşına ilginç bir etkinlikle girmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Sevdiklerim yanımda, çok mutluyum. Hedefim 80'inci yaşımı yine sevdiklerimle beraber karşılamak. Herkes genç ve güzel kalsın." dedi.