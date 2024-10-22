İHA

Ardahan'da yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürücüsüne tır çarptı. Ekipler, kazaya ilişkin başlattığı çalışmalarda 74 küçükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Vali Hayrettin Çiçek, kara yolu üzerinde ve yakınında hayvanların trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi.

Sürekli uyarı yapmalarına rağmen, bu tür olayları üzülerek duyduklarını belirten Çiçek, "Ölümlü veya yaralamalı kazalara sebebiyet verdiğinden dolayı sürüler, özellikle kara yolu üzerinde veya yakınında başıboş bırakılmamalı. Daha da önemlisi akşam saatlerinde çobanların el feneri, reflektörlü yelek kullanmalarını istiyoruz. Diğer türlü böyle olaylar kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.