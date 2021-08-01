Arhavi’deki selde yürekleri ısıtan örnek davranış

Selde hasar gören otomobili için kendisine 26 bin 500 lira ödenen vatandaş, tamirden sonra elinde kalan 21 bin 500 lirayı devlete iade etti.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kapisre Deresi'nin sel sonrası taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

İlçede yaşayan 72 yaşındaki Hüseyin Şentürk’ün aracı da selden dolayı hasar gördü.

Şentürk’e, İl Defterdarlığı koordinesinde yapılan hasar tespit çalışmasının ardından otomobili için AFAD tarafından 26 bin 500 lira ödendi.

PARADAN GERİYE KALANI İADE ETTİ

Otomobilini kendi imkanlarıyla Hopa Sanayi Sitesi'ne götürerek tamir ettiren Şentürk, bunun için 5 bin lira verdi.

Şentürk, hesabına yaptırılan paradan geriye kalan 21 bin 500 lirayı yetkililere başvurarak iade etti.

Davranışıyla takdir toplayan Şentürk, 22 Temmuz'da ilçede yaşanan selde Boğaziçi Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan aracının hasar gördüğünü söyledi.

“HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN”

Şentürk, kendisine zararının giderilmesi için verilen paranın, aracının tamirinden sonra kalan kısmını iade ettiğini anlattı.

Devletin ve hükümetin ilçede yaşanan selden sonra yaraların sarılması için tüm imkanlarını bölgeye sevk etmesinden çok memnun olduklarını kaydeden Şentürk, "Devletimizden, hükümetimizden, askerimizden, polisimizden, AFAD ekiplerinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya gelerek bizlere yardımcı olan herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.