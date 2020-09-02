Arif Ersoy kimdir, nereli? Arif Ersoy'un hayatı ve biyografisi

Çorum eski Belediye Başkanı ve Necmettin Erbakan'ın yakın arkadaşı Prof. Dr. Arif Ersoy kimdir? Arif Ersoy nereli, kaç yaşında vefat etti? Arif Ersoy'un siyasi hayatı ve çalışmaları haberimizde...

Milli Görüş kimliği ile bilinen ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın çok yakın arkadaşı olan Prof. Dr. Arif Ersoy'un hayatını kaybetmesi üzerine, Arif Ersoy'un hayatı merak konusu oldu.

Arif Ersoy'un vefat haberi üzerine 'Arif Ersoy kimdir? Arif Ersoy nereli ve Arif Ersoy'un siyasi hayatı' araştırmaları yapanlar için, Arif Ersoy'un hayatını ve biyografisini haberimizde derledik.

ARİF ERSOY VEFAT ETTİ

Çorum eski Belediye Başkanı ve Milli Görüş Lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yakın arkadaşı Prof. Dr. Arif Ersoy vefat etti.

Milli Görüş partilerinde uzun yıllar görev yapmış, Çorum'da 1994 ve 2002 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürütmüş Prof. Dr. Arif Ersoy hayatını kaybetti.

CENAZESİ ÇORUM'DA DEFNEDİLECEK

Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp yetmezliğinden bu akşam 21.15 sularında hayatını kaybeden Arif Ersoy'un cenazesi, yarın Çorum'da defnedilecek.

PROF. DR. ARİF ERSOY'UN SİYASİ HAYATI

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca ile önemli çalışmalar yürütmüş Ersoy, Mayıs 1999 ve Haziran 2002 tarihleri arasında da Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Meclisi Üyeliği de yapmıştı. İktisat profesörü olan Ersoy, 72 yaşında hayatını kaybetti.

SİYASİLER TAZİYE MESAJI İLETTİ

Arif Ersoy'un vefat haberi sonrası birçok önemli isim, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Değerli büyüğümüz, Milli Görüş'ün emektarlarından Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamız Hakk'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet eylesin, geride kalanlara sabır versin." mesajını paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter'dan "ESAM’da bir dönem birlikte çalıştığımız, eski Çorum Belediye Başkanı, İslam ekonomisi üzerine kıymetli çalışmalar yapan hocamız, Prof. Dr. Arif Ersoy dâr-ı bekâya irtihal etmiştir. Cenab-ı Hak rahmet eylesin; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ise "Milli Görüş hareketinin duayenlerinden, Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy hocamızın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadeleri kullandı.

Peki, siyasiler tarafından değer verilen Arif Ersoy kimdir? Arif Ersoy'un siyasi görüşü nedir ve Arif Ersoy nereli? İşte Arif Ersoy ile ilgili tüm bilgiler...

PROF. DR. ARİF ERSOY KİMDİR?

Arif Ersoy,1948 yılında Çorum’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden 1973 yılında mezun oldu. Aynı zamanda Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nü de bitirdi.

Cambridge’de İngilizce dil öğrenim kurslarına katıldı ve Cambridge First Certificate in English belgesini 1975 yılında aldı. İngiltere’nin Leeds Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadi Kalkınma dalında master derecesini 1976'da yaptı.

ARİF ERSOY NASIL PROFESÖR OLDU?

Ege Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Doktora derecesini 1979 yılında tamamladı. 1982 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak 1982'de tayin edildi. Aynı Fakültede 1986'da İktisat Doçenti ve 1992 yılında da iktisat profesörü oldu.

1977 ve 1979 yılları arasında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi, yine aynı üniversite de 1979 ve 1982 yılları arasında İktisat Doktoru görevlerinde bulundu. 1982 ve 1986 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nde Yardımcı Doçent, 1982 ve 1983 yılları arasında yine İktisat Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1986 ve 1992 yılları arasında İktisat Doçenti, 1992 ve 1994 yılları arasında da yine aynı kurumda İktisat Profesörü görevlerinde bulundu.

1990 yılında Çin Halk Cumhuriyeti başkenti Pekin'deki Renmin Üniversitesi'nde dokuz ay misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2 Mart 2012- Aralık 2014 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü Başkanlığı yaptı.

ARİF ERSOY HANGİ ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ YAPTI?

Ersoy, 24 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde iktisat Profesörü olarak göreve başladı. Aynı fakültede İktisat Bölümü Başkanlığı ve Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

İngilizce, Arapça ve Almanca bilen Prof. Dr. Arif Ersoy, 15 Nisan 2016 tarihi itibariyle Rektör Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Prof. Ersoy’un iktisadi düşünceler, iktisadi teoriler ve iktisat tarihi hakkında yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Çalışmaların bir kısmı İngilizce, Arapça ve Çince olmak üzere birçok dile çevrildi.