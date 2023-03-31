Arnavutköy'de bir hırsız modelini beğendiği ayakkabıyı çaldı

İHA

İstanbul'da bir garip hırsızlık olayı yaşandı.

Geçtiğimiz akşam Arnavutköy Merkez Mahallesi Türker Sokak’ta gerçekleşen olayda, bir binaya giren hırsız katları dolaşarak kapı önlerinde duran ayakkabılardan beğendiği ve pahalı bulduğu ayakkabıları çaldı.

Hırsızlık anı apartmandaki güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, görüntülerde kişinin ayakkabıların marka ve modeline baktığı beğenmediklerini geri bıraktığı beğendiklerini ise aldığı görülüyor.

Apartmanda yaşayan Erkan Yıldızhan, olayı şu ifadelerle anlattı:

Akşam iftar saatlerindeyken 2 kişi sokakta dolaşıyor birkaç apartmana baktıktan sonra buraya da giriyorlar. İçeride bulunan ayakkabılarda 4 çift çalıyor ve çıkıyor. Burada zaman zaman asılı elbiseleri de çalıyorlar bu bizi artık tedirgin etmeye başladı sonuçta çoluğumuz çocuğumuz oynuyor buralarda.



Bize denk gelse daha kötü şeyler olabilir birde ayakkabıları seçiyor numaralarına bakıyor kaliteli olanları alıyor ve kendi apartmanına giriyormuş gibi rahat.