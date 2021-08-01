Arnavutköy'de çekirge istilası

Arnavutköy'ün bazı bölgelerinde artan sıcaklıklarla beraber son günlerde görülen çekirgeler, vatandaşları endişelendiriyor.

Havaların giderek ısınması nedeniyle Arnavutköy'de çekirgelerin sayısı artıyor.

Oldukça büyük olan çekirgeler, özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkıyor.

Vatandaşlardan Hatun Kömürcü, Tayakadın Mahallesi'ndeki kayınpederini ziyarete geldiklerini belirterek, kapıyı açıp içeri girdiklerinde daha önce görmediği büyüklükte bir çekirgeyle karşılaştıklarını söyledi.

''BU KADAR BÜYÜK ÇEKİRGE GÖRMEDİM''

İstanbul'da bu büyüklükte bir çekirgenin dikkatini çektiğini ve örtüyle alıp dışarı attığını ifade eden Kömürcü, "Sonraki akşam buraya, parka geldik ve parkta da aynı şekilde var. Bayağı çok var. İnsan ister istemez ürküyor. Memleketimde gördüm ama bu kadar büyüğünü görmedim. Bunlar daha da büyük. Buralarda, yerlerde adım başı çekirge var." dedi.

''ÇOCUKLAR DA ENDİŞELENDİ''

Çocukların çekirgeyi ilk gördüğünde endişe ettiğini belirten Kömürcü, "İnsan evde görünce ister istemez irkiliyor. Çekirgeyi evimizde gördüğümüzde endişe ettik, çocuklar da endişelendi." dedi.

Sait Kömürcü de evde büyük bir çekirge gördüğünü, ardından parkta da çok sayıda çekirgeyle karşılaştığını ifade etti.