Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü: İSKİ’den açıklama geldi Arnavutköy'de mavi akan deredeki renk değişiminin neden kaynaklandığının henüz tespit edilemediğini belirten İSKRİ, buna neden olan kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlem ve yaptırımların uygulanacağını bildirdi. İSKİ ayrıca “Analiz sonuçlarına göre herhangi bir zararlı veya toksik parametreye rastlanmamıştır” dedi.

AA

16 milyondan fazla insanın yaşamını sürdürdüğü İstanbul'da, bir dere renk değiştirdi…

Arnavutköy’ün Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki derenin rengi maviye döndü.

Dereden akan suların karıştığı Alibeyköy Deresi, megakente su sağlayan barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı'na akıyor.

Hem derenin rengi hem de kötü kokusundan yakınan mahalle sakinleri ise durumdan tedirgin…

Analiz sonuçları çıktı

Konuyla ilgili yetkili olan İBB’nin İSKİ’den açıklama geldi.

Açıklamada, Arnavutköy'de bulunan ve Alibeyköy Barajı’na akan derenin, bölgedeki fabrikalardan dereye deşarj edilen kimyasal atıklar yüzünden suyunun mavi renge büründüğüne ilişkin 2-3 Haziran'da bazı basın yayın organlarında haberler çıktığı belirtildi.

Yaşanan hadise nedeniyle ekiplerin tespit, denetim ve numune alma işlemleri amacıyla bölgeye intikal ettiği aktarılan açıklamada, "Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre herhangi bir zararlı veya toksik parametreye rastlanmamıştır. Renk değişiminin neden kaynaklandığı henüz tespit edilememiş olup renk değişimine neden olan kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlem ve yaptırımlar uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Su arıtılıyor"

Açıklamada, bölgede bulunan işletmelerin endüstriyel atık su yönünden periyodik olarak denetlendiğine, derede de rutin temizlik çalışmalarının sürdürüldüğüne dikkati çekilerek, "Barajlarımızın ve barajları besleyen derelerin su kalitesi sürekli olarak akredite laboratuvarlarımızda test edilmekte olup kaynağından temin edilen sular, arıtma tesislerinde arıtılarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak İstanbul halkına sunulmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Ağır bir koku yayıyor

Etrafında hayvanların otladığı mahalle arasından geçen derenin rengi iddiaya göre, çevredeki dokuma fabrikalarının atık sularından dolayı maviye büründü.

Fabrikaların akşamdan sabah saatlerine kadar atık sularını bu dereye bıraktığı öne sürülüyor.

Atık sular derenin rengini değiştirdiği gibi çevrede de ağır bir koku yayılmasına neden oluyor.