Arnavutköy'de göl kenarındaki kaçak yapılar yıkılıyor

Kentin su ihtiyacını karşılayan havzalardan biri olan Terkos Gölü kenarında kurulan kaçak yapıların yıkımına başlandı.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Terkos Gölü, kentin büyük oranda su ihtiyacını karşılayan önemli havzalardan biri.

Gölün çevresinde mutlak ve kısa koruma alanlarında yapılan kaçak konteyner, prefabrik ve betonarme yapılar için ise karar verildi.

KAÇAK YAPILAR İÇİN YIKIM KARARI

Arnavutköy Balaban Mahallesi'nde Terkos Gölü'nün çevresinde, su havzalarını korumaya yönelik 2006 yılından sonra yapılan, kimisi İmar Barışı'ndan faydalanmış kimisi yapı kayıt belgesi almış olan tüm binalarla ilgili kesin yıkım kararı alındı.

60 YAPININ YIKIMI BUGÜN BAŞLADI

İçme suyu havzalarının korunması için havzalardaki denetim ve yıkım çalışmalarını sürdüren İSKİ, Terkos Gölü'nün çevresindeki yaklaşık 150 yapı sahibine yıkım kararlarını tebliğ etmişti. 100'e yakın yapı sahibinin mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı Balaban'da 60 yapının yıkım işlemine, bugün başlandı.

SON DAKİKA AVUKAT GÖRÜŞMELERİ ETKİLİ OLMADI

İSKİ yıkım ekipleri, geniş güvenlik önlemleri ile birlikte sabahın ilk ışıklarında Balaban Mahallesi'ne geldi. 60 yapının yıkımı sırasında zaman zaman yapı sahipleri ile küçük çaplı tartışmalar yaşansa da yıkım işlemleri gerçekleşti. Kimi vatandaşlar yıkım işlemini durdurmak için avukatlarıyla son dakika görüşmeler yapsa da yıkıma engel olamadılar. Bazı vatandaşlar, yıkım ekiplerinin de yardımıyla evlerindeki malzemeleri yıkım öncesi boşalttı.

İŞLEM İÇİN 'HUKUKA AYKIRI' DEDİLER

Yaptırdığı evin yıkılmaması için avukatı ile dakikalarca telefonda konuşan bina sahibi, "Aslında bugün burada hukuka aykırı bir işlem yaptılar. Bizim malımıza tebliğ etmeden karar yıkıma geldiler, biz davasını da açtık. Davamız intikalde olmasına rağmen Nuh dediler peygamber demediler ve binamızı yıktılar. Eşyalarımızı hızlı şekilde taşıdılar evimizi boşalttılar. Ondan sonra evimize girerek komple yıktılar. Biz yıkımın durdurulmasıyla alakalı konuşmaktan başka hiçbir şey yapamadık elimizden gelmedi. Bizim 2017'den önce olduğuna dair yapı kayıt belgemizde var aslında ama yine de yerimiz yıkıldı." İfadelerini kullandı.

"MADEM KORUMA BÖLGESİ, NEDEN SATTINIZ"

Yine mahallede evi olan Bülent Kılıçkesmez, "Bizim de burada evimiz var, evimizi 2017 de yaptık ve İmar Barışı'nı 2017'den önce aldık. Şimdi İSKİ, İmar Barışı'nı kabul etmediğini söylüyor. Biz kime güveneceğiz devlete mi, diğer kurumlara mı güveneceğiz anlamış değilim. Biz durdurma kararı aldık ama yine de yıkacaklar evimizi biliyoruz. Madem yakın koruma bölgesi burası neden bu şekilde sattınız bize burayı, neden zamanın da uyarmadınız. Bize yazık değil mi, o kadar emek verdik buraya o kadar para harcadık. 150 bin lira masraf ettik buraya. İSKİ geldi su bağladı buraya o zaman yasak değil miydi buralar şimdi mi yasak oldu." şeklinde konuştu.





































