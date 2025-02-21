İHA

Kış mevsiminin tüm coşkusunu yaşamak isteyenler için düzenlenen Kar Festivali ve Kardan Adam Yarışması, Arnavutköy Şehir Parkı’nda büyük bir heyecanla gerçekleşti. Çocuklar ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, bembeyaz kar örtüsüyle kaplanan park rengârenk görüntülere sahne oldu. Etkinlik alanına yapılan kar takviyesi, eğlenceyi ikiye katlarken, en yaratıcı kardan adamları yapan üç kişi ödüllendirildi.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

Festivale katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirerek, hava şartları nedeniyle okulların tatil olduğunu hatırlattı:

Bugün sizler için unutulmaz bir kar festivali düzenledik. En güzel kardan adamı yapacak yetenekli katılımcılarımızı ödüllendireceğiz. Ama burada bulunan tüm çocuklarımız için de sürpriz hediyelerimiz var. Soğuk havaları kazasız belasız atlatarak güzel anılar biriktireceğiz. Meteoroloji’den gelen bilgilere göre yeni bir kar yağışı daha kapıda. Ama biz her zaman sizin yanınızdayız. Eğitiminiz ve eğlenceniz için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

KIYASIYA REKABET: EN GÜZEL KARDAN ADAM

Festivalin en çok ilgi gören etkinliği Kardan Adam Yarışması oldu. Katılımcılar bireysel ve grup halinde hünerlerini sergileyerek en iyi kardan adamı yapmak için kıyasıya mücadele etti. Jüri değerlendirmesi sonucunda Muhammed Emin Dişçi tarafından yapılan "Muzaffer" isimli kardan adam birinci olurken, Eslem Acar’ın "Penguenler" adlı çalışması ikinci, Emirhan Öztürk ve Bünyamin Dişçi’nin "Rüştü Kardanoğlu" adını verdikleri kardan adam ise üçüncü seçildi.

SICACIK İKRAMLAR VE EĞLENCELİ AKTİVİTELER

Festival boyunca katılımcılara sucuk ekmek, salep, çay ve su ikram edilirken, sahnede müzik eşliğinde eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Kar topu oynayan çocuklar, aileleriyle birlikte kardan adam yaparak unutulmaz anlar yaşadı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Kar Festivali, kışın soğuk havasına rağmen içleri ısıtan neşesiyle çocuklara ve yetişkinlere keyifli bir gün armağan etti. Festivale katılanlar, eğlence dolu anılar biriktirerek etkinlikten mutlu bir şekilde ayrıldı.