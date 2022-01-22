İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, bir köpük fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Arnavutköy'de Taşoluk Mustafa Kemal Caddesi'nde, bin 500 metrekare alana kurulu tek katlı köpük fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Arnavutköy, Çatalca, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'dan çok sayıda itfaiye grubu sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın sırasında patlama ihtimaline karşı çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.

Arnavutköy'de köpük fabrikasında yangın çıktı - Video

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekiplerinin alevli şekilde süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.