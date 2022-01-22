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    Arnavutköy'de köpük fabrikasında yangın çıktı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, bir köpük fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.
    • AA
    • 22.01.2022 - 22:08
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 22:14
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    Arnavutköy'de köpük fabrikasında yangın çıktı

    İstanbul Arnavutköy'de Taşoluk Mustafa Kemal Caddesi'nde, bin 500 metrekare alana kurulu tek katlı köpük fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Arnavutköy, Çatalca, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'dan çok sayıda itfaiye grubu sevk edildi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın sırasında patlama ihtimaline karşı çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.

    Arnavutköy'de köpük fabrikasında yangın çıktı - Video

    YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    İtfaiye ekiplerinin alevli şekilde süren yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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