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    Artvin'de 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

    Artvin'de arkadaşlarıyla birlikte denize giren çocuk kayboldu. Ekipler çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı.
    • 09.07.2022 - 22:14
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 23:07
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    Artvin'de 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

    Artvin'de Kemalpaşa ilçesine bağlı sahil plajında akşam saatlerinde, İstanbul’da ikamet eden 10 yaşındaki Utku Göçer, annesiyle birlikte bayram tatili için memleketine geldi.

    Yüzerken kayboldu

    Bayramın ilk günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için ilçenin sahil plajında denize giren Göçer, arkadaşlarıyla yüzerken bir anda gözlerden kayboldu.

    Artvin'de 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu VİDEO


    Artvin de 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu #1

    Ekipler olay yerine geldi

    Arkadaşlarının Göçer'i görememesi üzerine durum çevredekilere Haber verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hopa Sahil Güvenlik, Hopa Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.

    Artvin de 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu #2

    Kayıp çocuk hala aranıyor

    İHA'nın haberine göre, deniz polisi dalgıçları ve sahil güvenlik ekipleri denizde arama çalışmaları yaparken, AFAD ve HOPAK ekipleri de kıyı tarama çalışmaları sürerken karada ise telaşlı bekleyiş içinde ailesi ve vatandaşlar 10 yaşındaki Göçer'den sevindirici haber gelmesini bekliyor.

    Artvin de 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu #3

    Artvin de 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu #4


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