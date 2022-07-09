Artvin'de arkadaşlarıyla birlikte denize giren çocuk kayboldu. Ekipler çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı.

Artvin'de Kemalpaşa ilçesine bağlı sahil plajında akşam saatlerinde, İstanbul’da ikamet eden 10 yaşındaki Utku Göçer, annesiyle birlikte bayram tatili için memleketine geldi.

Yüzerken kayboldu

Bayramın ilk günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için ilçenin sahil plajında denize giren Göçer, arkadaşlarıyla yüzerken bir anda gözlerden kayboldu.

Artvin'de 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu VİDEO









Ekipler olay yerine geldi

Arkadaşlarının Göçer'i görememesi üzerine durum çevredekilere Haber verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hopa Sahil Güvenlik, Hopa Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.





Kayıp çocuk hala aranıyor

İHA'nın haberine göre, deniz polisi dalgıçları ve sahil güvenlik ekipleri denizde arama çalışmaları yaparken, AFAD ve HOPAK ekipleri de kıyı tarama çalışmaları sürerken karada ise telaşlı bekleyiş içinde ailesi ve vatandaşlar 10 yaşındaki Göçer'den sevindirici haber gelmesini bekliyor.



