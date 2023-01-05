Geçtiğimiz yılın Kafkasör Boğa Güreşleri Şampiyonu olan 850 kiloluk ‘Vefa’ isimli boğa, 500 bin liraya satıldı. Aynı zamanda heykeli de yapılan boğayı iki iş adamı ortaklaşa aldı.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor.

Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri ilgi de görürken; boğa yetiştiricileri, 400 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıyor.

500 bin liraya satıldı

Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda geçtiğimiz yıl düzenlenen 41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali’nde rakiplerini yenerek boşboğa olan 7 yaşındaki 850 kiloluk ‘Vefa’ isimli boğa, bir başka boğacıya satıldı.

İHA’nın haberine göre; Özgür Kamil Koçer ve Hakan Koçer’e ait boğa, 500 bin lira karşılığında, Bursalı iş adamı Uğur Yıldız ve Artvinli iş adamı Haluk Koçer’e satıldı.

Artvin’de araç fiyatına boğa ViDEO

“Bu bir tutku”

Boğayı satın alan ortaklardan Haluk Koçer, “Boğa kardeşime aitti. İş adamı Uğur Yıldız’la birlikte 500 bin liraya satın aldık. Bizim için maddi değeri dışında, asıl olan tutku. Asırlardır devam eden boğacılık geleneği bizim yaşam tarzımız. Maliyetler çok fazla, çiftliğimde 18 hayvan var. Yıllık maliyetleri oldukça fazla ama bu bir tutku, bunsuz da yapamıyoruz.

Vefa’nın yaz boyu bakımları yapıldı, bir haftadır güreşler için hazırlıklara başladık. Kilosu oturduğu zaman şubat ve mart aylarında idmanlara başlarız. Gelecek festivallerde yerimizi alacağız. Oldukça iddialıyız. Vefa artık genç değil, deneyimli bir boğa. Kolay kolay güreşlerde pes etmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

“Hayvanları sevmedikten sonra bu iş yapılmaz”

Boğa sahiplerinden Zeki Koçer ise (72), “Geçtiğimiz yılın şampiyonu, emeğimizin karşılığını aldık. Çiftliğimizde şampiyon olan boğalarımız oldu ama Vefa’nın şampiyonluğu başka güzel oldu. Kafkasör’de birinci olmak, çok değerli bir şey. Hayvanları sevmedikten sonra bu iş yapılmaz. Seveceksin, bir çocuk gibi bakacaksın. Bana göre değerinin altında satıldı. Vefa, şampiyon boğa. Bence daha çok değere sahip.” dedi.

Vefa’nın heykeli yapılıyor

Öte yandan Kafkasör Yaylası'ndaki boğa güreşleri arenasının mülkiyetini satın alan Artvin Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilk kez kendi mülkü adı alında festivali organize etti.

Bu nedenle festival öncesi başboğa unvanı alan boğanın heykelini yapma kararı alındı.

Vefa’nın heykel yapımı devam ederken, tamamlandığında Kafkasör’de yerini alacak.