Artvin’de Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe beyaza büründü

22 metre yüksekliği ve 50 ton ağırlığındaki Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe’nin beyaz örtüyle kaplanmış hali, havadan görüntülendi.

Artvin’de yoğun kar yağışının ardından hava açtı, dikkat çeken kar manzaraları da peş peşe gelmeye başladı.

Kentin farklı bölgelerinde yer alan turizm alanları ve doğal güzelliklerinin beyaza bürünmüş hali, görenleri kendine hayran bırakıyor.

ATATEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Artvin’de Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı tarafından yaptırılan ve 19 Mayıs 2012’de törenle açılışı yapılan, 22 metre yüksekliği ve 50 ton ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Atatepe’de kardan nasibini aldı.

Şehrin hemen üzerine bulunan ve Genya Dağı eteklerinde yer alan Atatepe’deki heykelin, bu kez beyaza bürünmüş hali havadan görüntülendi.

KIŞ AYLARINDA DA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Heykelin yanında bulunan dev Türk bayrağı ve şehrin karlı hali, görenleri adeta mest etti.

Atatürk'ün Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Afyon Kocatepe'deki duruşunu simgeleyen 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan heykelin kış aylarında da ziyaretçilerini bekliyor.