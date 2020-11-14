Artvin’de dev kabak sahibini bekliyor: Kilosunu bilene hediye edilecek

Yöresel ürünler satan şarküterinin vitrininde sergilenen dev kabak, ilgi odağı oldu. İşletme sahibi, kabağı kilogramını doğru bilene hediye edecek. Kabak, doğru tahmine kadar satılmayacak.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yetiştirilen dev kabak, koyulduğu şarküteri vitrininde görenleri şaşkına çeviriyor.

Vatandaşların fotoğraflarını çekip, yakından görmek istediği kabak için şarküteri sahibi Berkan Büyük, yarışma başlattı.

Kabak, kilosunu doğru bilene hediye edilecek.

“BİR MÜŞTERİMİZ 300 GRAM FAZLASINI SÖYLEDİ”

Kabağın kilosunu sır gibi saklayan Berkan Büyük, "Bereketli topraklardan gelen kabağın kilosunu, sosyal medyadan herkes soruyor. Bu kabak için sosyal medya hesaplarımızda yarışma yapıyoruz. Çok büyük bir kabak. Bugüne kadar kilosunu bilen çıkmadı, sadece bir müşterimiz 300 gram fazlasını söyledi. En çok yaklaşan da o arkadaş oldu. Baktık hiç kimse bilemiyor, en yakın tahmini yapan kişiye hediyemizi vereceğiz." dedi.

“KABAĞI SATMA NİYETİNDE DEĞİLİZ”

Kabağı satın almak isteyen kişilerin de olduğunu belirten Büyük, "Tohumunu almak için bir iki dilim almak isteyenler de oluyor. Yalnız biz kabağı satma niyetinde değiliz, sadece kilosunu tahmin edene hediye etmek istiyoruz. Hediye ettiğimiz kişi hepsini almak istemeyebilir, kestirip dağıtabilir veya hediye edebilir." diye konuştu.