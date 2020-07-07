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    Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı

    Borçka ilçesindeki Sultan Selim Yaylası'nda, 200 metrelik uçurumdan düşen orman işçisi Doğukan Turan, AKUT ekibinin 2 saatlik çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı
    • DHA
    • 07.07.2020 - 19:47
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    Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı #1

     

    Artvin'in Borçka ilçesindeki Sultan Selim Yaylası'nda, çalışan orman işçisi Doğukan Turan, dengesini kaybederek 200 metrelik uçuruma düştü.

    2 SAATTE KURTARILDI

    Turan'ın düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. AKUT ekipleri, ip kullanarak indikleri 200 metrelik uçurumdan Turan'ı sedyeyle aldı.

    2 saat süren kurtarma operasyonunun ardından hastaneye kaldırılan Turan'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

    Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı #2

    Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı #3

    Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı #4

    Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı #5

    Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı #6

    Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı #7

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