Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı

Borçka ilçesindeki Sultan Selim Yaylası'nda, 200 metrelik uçurumdan düşen orman işçisi Doğukan Turan, AKUT ekibinin 2 saatlik çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı

Artvin'in Borçka ilçesindeki Sultan Selim Yaylası'nda, çalışan orman işçisi Doğukan Turan, dengesini kaybederek 200 metrelik uçuruma düştü.

2 SAATTE KURTARILDI

Turan'ın düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. AKUT ekipleri, ip kullanarak indikleri 200 metrelik uçurumdan Turan'ı sedyeyle aldı.

2 saat süren kurtarma operasyonunun ardından hastaneye kaldırılan Turan'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.





















