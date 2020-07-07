- En Son Haber
- İç Haber
- Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı
Artvin'de, uçuruma düşen işçiyi AKUT kurtardı
Borçka ilçesindeki Sultan Selim Yaylası'nda, 200 metrelik uçurumdan düşen orman işçisi Doğukan Turan, AKUT ekibinin 2 saatlik çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarıldı
- DHA
- 07.07.2020 - 19:47
Artvin'in Borçka ilçesindeki Sultan Selim Yaylası'nda, çalışan orman işçisi Doğukan Turan, dengesini kaybederek 200 metrelik uçuruma düştü.
2 SAATTE KURTARILDI
Turan'ın düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. AKUT ekipleri, ip kullanarak indikleri 200 metrelik uçurumdan Turan'ı sedyeyle aldı.
2 saat süren kurtarma operasyonunun ardından hastaneye kaldırılan Turan'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.