Artvin’de yanan köyde inşa edilecek konutların projesi hazırlandı

Yusufeli ilçesinde, çıkan yangında 52’si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünün projesi tamamlandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, 17 Mart günü bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı.

Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

193 YAPI ETKİLENDİ

Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

Yangında 35 binada, 52 ev yandı, ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın VİDEO

YENİ KONUT PROJELERİ HAZIRLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlar için inşa edilecek konutların projesini hazırladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yeni konutların yapımı için zemin etüt çalışmaları da tamamlandı.

Yangından zarar gören yapıların yerine inşa edilecek konut, ahır ve samanlıklar yatay mimariye uygun olarak yöreye özgü taş ve ahşap karışımı ile yapılacak.

İhale sürecinin ardından yapımına başlanacak konutların 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.





















