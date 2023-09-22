Artvin'de Yusufeli Belediye Başkanı zipline yaparken mahsur kaldı Artvin'de baraj suları altında kalan eski yerleşim yeri üzerinde zipline ile deneme geçişi yaparken baraj gölü ortasında mahsur kalan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, halat yardımıyla kurtarıldı.

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İHA

Artvin'in Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santral (HES) nedeniyle Yusufeli ilçesi sular altında kalmıştı.

Yeni ilçe ise hemen barajın üst kotlarında inşa edildi.

Baraj gölünün tamamen dolmasıyla Yusufeli Belediyesi turizm amaçlı bölgenin tanıtımı için zipline projesini hayata geçirdi.

Yusufeli Barajı gölünün iki yakası arasına bin 174 metre uzunluğundaki, baraj gölü üzerinde Türkiye'nin en uzun hattında olma özelliğine sahip olan zipline deneme geçişi Belediye Başkanı Eyüp Aytekin tarafından yapıldı.

Gölün ortasında mahsur kaldı

Aytekin, ilk denemesinde zipline üzerinde baraj gölünün ortasında kalınca yardımına zipline görevlileri ve vatandaşlar yetişti.

Bir saat baraj gölü üzerinde kurtarılmayı bekleyen Aytekin, karaya iner inmez kendisi kurtarmak için halat çeken kalabalığın arasında bulunan 6 yaşındaki Muhammet Turna'ya sarılarak öptü.

Aytekin, yaptığı açıklamada, "Yusufeli'nin geleceği turizm ve spor diyoruz. Bu geleceğe yönelik bir çalışma. Yusufeli'ne değer katacak, Yusufeli'nin bir eni olma durumunda. Bin 174 metre uzunluğunda olan zipline, Yusufeli Barajı gölünü karşıdan karşıya geçiyor. Bu anlamda Yusufeli'mize güzel bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Yeni yapılmış daha hizmete açılmamış deneme amaçlı yaptığımız bir program. Ufak teknik bir sorun oldu. Gerekli güvenlik önlemleri alındığını bildiğim için bir korku hissetmedim. Gerekli ayarlamalar çekilecek" ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)