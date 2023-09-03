Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında 25 bin avuç topraktan portresi yapıldı Muğla'da halk ozanı Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında topraktan dev bir portresi yapılarak anıldı. Portre yapılırken 25 bin avuç toprak kullanıldı.

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AA

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 yılının "Aşık Veysel" yılı ilan edilmesiyle, büyük halk ozanı yurtta çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor.

25 bin avuç toprak ile portresi yapıldı

Bu kapsamda fotoğraf sanatçısı Cumhur Aygün ve ekibi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 25 bin avuç topraktan Aşık Veysel'in dev portresini oluşturdu.

Düzenlenen törende konuşan sanatçı Aygün, portreyi hazırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Etkinlik için Sia Familia'yı seçmelerinin bir nedeninin olduğunu belirten Aygün şöyle konuştu:

"Burası bundan sonra da birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak"

"Burası doğal, tarihi dokusu ve birçok medeniyetin beşiği. Yüzlerce yıllık ağaçların çevrelediği, huzur veren doğasıyla 50 dönümlük bir arazide oluşturulan performans alanı, bundan sonra da birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bodrum'a değer katan, doğayla iç içe bu ortamda ilk sanatsal etkinliği gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz."

Vefatının 50. yılında anıldı

Aygün, 2 ay boyunca ön hazırlıklarını yaptıkları çalışmanın yaklaşık 5 günde 20 kişilik bir proje ekibiyle hayata geçtiğini kaydetti.

Aşık Veysel Kara Toprak Projesi'nin 25x35 metre ebatlarında toprakla oluşturulan ilk dev portre olma özelliği taşıdığını vurgulayan Aygün, Aşık Veysel'in vefatının 50. yılında 25 bin avuç kara toprakla portresini hazırlayarak ustaya minnetlerini gösterdiklerini dile getirdi.