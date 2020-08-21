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    Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy atandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan kararda İmdat Ersoy, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne atandı.
    • AA
    • 21.08.2020 - 07:25
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    Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy atandı

    Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    İMDAT ERSOY ATANDI

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy atandı.

    Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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