Atanamadığı için çok mutlu! Fabrikatör olacak Tokat'ta yaşayan 30 yaşındaki Uğur Karahan, üniversiteden mezun olduktan sonra atanamayınca çiftçiliğe yöneldi. Hayali salatalık turşusu üreten bir fabrika kurmak olan genç girişimci atanamadığı için adeta şükrediyor.

İHA

Tokat'tın Turhal ilçesinde yaşayan Uğur Karahan, 2017 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

Birçok mülakata giren Karahan, okuduğu bölüm ile alakalı iş bulamayınca babasından işlerini devir aldı.

Baba işlerini devir alan Karahan, salatalık başta olmak üzere birçok ürün üreterek geçimini sağlamaya başladı.

Ürettiği turşuluk salatalıkları pazarda satan Karahan, kendisine 'Diplomalı Hıyarcı' lakabını taktı.

Turşu fabrikası kurmak istiyor

Lakabından dolayı pazarda yoğun ilgi gören Karahan 5 dönümlük alanda yaptığı üretimi arttırmak istiyor.

Karahan'ın hayali ise salatalık turşusu üreten bir fabrika kurmak.

"Kendi işimi yaparım"

İşini severek yaptığını belirten Uğur Karahan, “2017 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra bağ, bahçe işleri bana kaldı, salatalık her evin ihtiyacı ve talebin yoğun olduğunu gördüm. Salatalık işine 3 dönümle ile başladım, bu yıl 5 dönüme çıkardım. Gelecek yıl 15 dönüme çıkartacağım. Sosyal medyanın da verdiği popülerlikle satışlarım artmaya başladı. Buralara gelmek en son düşüncemdi. Dışarıya baktım başkasının işini yapacağıma kendi işimi yapmak daha mantıklı geldi. Çocukluktan da alışkın olduğum için zorluk çekmedim.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)