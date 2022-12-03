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    Ataşehir Belediyesi'nde parasını alamayan personel iş bıraktı

    Ataşehir Belediyesi’nde çalışan işçiler sözleşme farklarının 5 aydır ödenmediğini belirterek belediye önünde eylem yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 09:09
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    Ataşehir Belediyesi'nde parasını alamayan personel iş bıraktı

    Ataşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, sözleşme farklarının ödenmediğini belirterek belediye önünde toplandı.

    Haklarının isteyen işçiler, ödemeyi yapmayan belediyeye tepki gösterdi.

    "Maaşımızı 3 taksitle aldık"

    DHA'ya işçiler adına konuşan Genel İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Özer Değirmenci, "Yaptığımız toplu sözleşmede 5 aylık geriye dönüklerimiz var. Ayın 30’unda toplu sözleşmeyle taahhüt altına almıştık. 30'unda ödenen ücretlerimizi ödemedikleri için arkadaşlarımızla karar aldık ve iş bıraktık. Ücretlerimiz ödenene kadar iş bıraktık. Ücretlerimiz ödenince işimizin başına gideceğiz. Ataşehir Belediyesi’nde 2 bin 200 işçi var. 2 bin 200 işçinin geçen ay ayın 15’inde almamız gereken maaşları da 3 taksitle aldık." dedi.

    Ataşehir Belediyesi önünde işçi eylemi VİDEO

    Ataşehir Belediyesi nde parasını alamayan personel iş bıraktı #1

    Ataşehir Belediyesi nde parasını alamayan personel iş bıraktı #2

    Ataşehir Belediyesi nde parasını alamayan personel iş bıraktı #3

    Ataşehir Belediyesi nde parasını alamayan personel iş bıraktı #4


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