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    Ataşehir'de beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

    Ataşehir'de öndeki minibüse çarpan beton mikseri yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.
    • 01.09.2022 - 04:17
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    Ataşehir'de beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

    İstanbul'da Ataşehir'de saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu ile D-100 karayolu bağlantısı Kadıköy istikametinde, Hüseyin Harun K. idaresindeki 34 BZM 216 plakalı minibüs, Kadıköy yönünde seyir halindeyken öndeki aracın yavaşlaması sonucu yavaşladı.

    Manevra yaptı

    Bu esnada aynı istikamette arkadan gelen Memiş A. idaresindeki 34 NK 4039 plakalı kuru çimento yüklü beton mikseri, öndeki araca çarpmamak için manevra yaptı.

    Ataşehir de beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı #1

    Çarpışmaktan kurtulamadı

    Minibüse çarpan beton mikseri yol kenarına savrularak devrilirken beton mikserinin çarptığı minibüste devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu beton mikseri sürücüsü Memiş A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

    İHA'nın haberine göre, devrilen minibüsteki Nergiza Mırzakulova da hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

    Beton mikseri sürücüsü yarım saatlik bir uğraşın ardından bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Ataşehir de beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı #2

    Kaza sonrası trafik kontrollü olarak açıldı

    Kazadan dolayı yol geçici olarak kapatılırken yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafikte uzun süre bekleyen bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yola yaya devam etti.

    Kazaya karışan minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak açıldı. Çimento yüklü olan beton mikserinin yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

    Ataşehir de beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı #3

    Ataşehir de beton mikseriyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı #4


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