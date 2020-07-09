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    Ataşehir'de sosyal mesafesiz sokak düğünü

    Sosyal mesafe kuralını dikkate almayarak sokak düğünü yapan roman vatandaşlar polis ekiplerince dağıtılırken, düğün sahibine ve maskesi olmayan 10 kişiye cezai işlem uygulandı.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 09:54
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    Ataşehir'de sosyal mesafesiz sokak düğünü

    İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Yeni Sahra Mahallesi'nde, Roman vatandaşlar açık alanda bir araya gelerek sosyal mesafe kuralını dikkate almadan düğün yaptı.

    DÜĞÜNE POLİS BASKINI

    Sokak düğünü ihbarını alan polisler ise harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, davul zurna eşiğinde oyunlar oynayan vatandaşları evlerine gönderdi.

    Ataşehir'de sosyal mesafesiz sokak düğünü ViDEO

    CEZA KESİLEN VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Düğün sahibine Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira para cezası uygulanırken, maskesi olmayan 10 kişiye de cezai işlem yapıldı.

    Bazı vatandaşlar da ceza kesilmesine tepki gösterirken, taraflar ve polis arasında gergin anlar yaşandı.

     

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