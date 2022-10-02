Ataşehir'de yolda yürüyen 3 kişi silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki otomobilden ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri harekete geçerek 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde meydana gelen olayda, Mustafa B., Yaşar Ö. ve Ali B., Mithatpaşa Caddesi'nde bulundukları sırada hareket halindeki bir araçtan üzerlerine ateş açıldı.

İhbar üzerine yaralanan şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Olayın meydana geldiği bölgede çalışma yapan polis ekipleri, saldırıyı düzenleyenlerin daha önce bu kişilerle aralarında husumet bulunan E.Ç., E.Ç. ve O. Ç. olduğunu belirledi.

Saldırganlar gözaltına alındı

Polis saldırı şüphelilerini gözaltına alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralı şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.