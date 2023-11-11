Atatürk Manisa'da en sevdiği şarkılarla anıldı Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında, Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından sevdiği şarkıların seslendirildiği konserle anıldı.

İHA

Manisa'da Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda seyircilerle buluşan Türk Sanat Müziği Korosu, sunuculuğunu Meltem Nalbantoğlu Ünveren’in yaptığı konserde şef Ersin Ömer Atagöz yönetiminde Atatürk’ün sevdiği 13 şarkı ve türküyü seslendirdi.

Atatürk'ün sevdiği şarkılara izleyiciler de eşlik etti

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konserde, koronun söylediği birbirinden güzel şarkılara ve türkülere salonu dolduran izleyiciler de eşlik etti.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türkülerle anıldığı konseri hazırlayan Şef Ersin Ömer Atagöz, koro üyeleri ve saz heyetine teşekkür eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Cumhuriyetimizin kurucusu, aradan geçen 85 yılda kalplerimizdeki yeri asla doldurulamayan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Konserimize yoğun katılım gösteren sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Atatürk sevgimiz, kalplerimizde yaşıyor” dedi.

Koro üyelerine ve saz heyetine teşekkür belgesi verildi

Konser sonunda, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda, Şef Ersin Ömer Atagöz’e, koro üyelerine ve saz heyetine çiçek ve teşekkür belgesi verdi.

Konsere, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri ile sanatseverler katıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)