Ateş Ünal Erzen vefat etti Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi ve eski Bakırköy Belediye Başkanı Hilmi Ateş Ünal Erzen, hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan Ateş Ünal Erzen için başsağlığı mesajı yayınlandı.

Galatasaray Kulübünde 1994-2000 yılları arasında yöneticilik yapan Erzen, ayrıca Galatasaray Sportif A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, Galatasaray Pazarlama A.Ş.'de genel müdürlük ve Galatasaray Eğitim Vakfı'nda da başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

2 dönem Bakırköy belediye başkanlığı yaptı

2004 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Bakırköy Belediye Başkanı seçilen Erzen, 2009 yılında da belediye başkanı seçilmişti.

2014 Yerel Seçimleri'nde aday gösterilmeyen Erzen, 13 Şubat 2014'te CHP'den istifa etmişti.

2019'da İYİ Parti'den Bakırköy adayı olan Erzen, yüzde 9,26 oy alarak seçilememişti.