Atilla Benli kimdir, nereli, kaç yaşında? Atilla Benli'nin görevi nedir? Atilla Benli'nin hayatı...

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Atilla Benli'nin hayatı ve biyografisi...

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorularının cevabını arayanlar için Atilla Benli'nin hayatı ve biyografisi haberimizde...

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli kimdir? Atilla Benli nerelidir? Atilla Benli kaç yaşındadır? Atilla Benli görevi nedir? Atilla Benli hayatı…

ATİLLA BENLİ KİMDİR?

6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğan Atilla Benli, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Atilla Benli, Marmara Üniversitesi Sigortacılık Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

ATİLLA BENLİ'NİN GÖREVLERİ

Kariyerine Garanti Bankası’nda Denetçi olarak başlayan Atilla Benli, aynı şirkette şube ve birim müdürlüğü görevlerinde de bulundu.

Ardından Garanti Sigorta Mali İşler, Operasyon, Acente ve Broker Dağıtım Satış Kanalı’nda çeşitli birimlerden sorumlu Birim Müdürü olarak görevini yürüten Benli, 2007 yılında BNP Paribas Cardif şirketinde; Mali İşler Yönetimi, İnsan Kaynakları, Hasar ve Hukuk birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Daha sonra Groupama Sigorta ve Groupama Hayat & Emeklilik bünyesinde Hasar Grubu’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Benli, Vakıf Emeklilik’te Satış, Finans ve Mali İşler, İnsan Kaynakları, Teknik ve Aktüerya birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2016 yılında Zurich Sigorta’da Hasar Grubu’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Atilla Benli, 2018 yılında ise Zurich Sigorta’da Satış ve Dağıtım Kanalları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü.

Atilla Benli, 16 Ocak 2019'da Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevini yürüttü.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 03 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 54 geçerli oyun tamamını alarak Türkiye Sigorta Birliği Başkanı oldu.

TÜM OYLARI TOPLADI

29 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Atilla Benli, 61 geçerli oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.