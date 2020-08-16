1999 yılında Gölcük Depremi'nde hasar gören ve yıkımına karar verilen 7 katlı bina için güçlendirme çalışması yapılmıştı. Dosyanın tekrar incelenmesiyle 21 yıl sonra binanın yıkımına karar verildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinin Gümüşpala Mahallesi'nde, bodrum ve zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli apartmanın, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Gölcük Depremi'nde hasar görmesi üzerine yıkımına karar verilmişti.

Geçen yıl yaşanan 5,6 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) apartmanın akıbetini sordu.

AFAD VE BELEDİYE ORTAK ÇALIŞTI

Bunun üzerine Avcılar Belediyesi, Gölcük Depremi'nden bu yana insanların yaşadığı apartman için tebligat çıkarttı ve bina polis eşliğinde Ekim ayında boşaltıldı. Boşaltılan binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Avcılar'da 1999 depreminde hasar gören bina yıkıldı ViDEO

"YIKILMASI MAHALLEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Yıkılan binayla ilgili konuşan Ali Şahin, "Burası Silivri Depremi ardından ilk boşaltılan binalardandı. Ancak, bir türlü yıktırılamadı. 1 yıla yakın süren çabamız sonuç verdi. Yıkılması mahallemiz için hayırlı olsun" dedi.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Yıkım şirketinde çalışan Yücel Özden de, binanın güçlendirilme ile sağlam hale getirildiğini ancak, Avcılar'daki birçok binada olduğu gibi zemininde oturmalar bulunduğunu söyledi. Özden, yıkımın kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

































