Avcılar’da düğün salonundan sokağa taşan kavgada 6 tutuklama

İstanbul Avcılar'da gelin ve damat tarafları arasında çıkan kavgaya müdahale eden polislere mukavemette bulunan 6 Türkmenistanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dün gece Üniversite Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda kavga olduğu ihbarı üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Polislerin kavga edenleri ayrılmaya çalıştığı, uyarıları dikkate almayan şüphelilerin görevlilere mukavemet gösterdiği belirtildi.

6 tutuklama

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine polis ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen B.M., A.E., R.S., R.N., M.H. ve S.H. gözaltına alındı. Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.





