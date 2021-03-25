Avcılar’da denetlenen kahvehanelerden 4’ünde yasağa rağmen iskambil veya okey oynadığı belirlenen 32 kişi hakkında işlem yapıldı.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın talimatı ile oluşturulan aralarında Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Avcılar Belediyesi’nden görevlilerin de bulunduğu mobil denetim ekibi, bu ay başından itibaren açılmasına karar verilen kahvehaneleri denetledi.

Denizköşkler, Mustafakemal Paşa ve Gümüşpala Mahallesi’nde denetlenen bazı kahvelerde kurallara uyulduğu halde 4'ünde, ‘koronavirüs tehdidi yok’ gibi davranıldığı görüldü.

OYUN OYNAYANLAR BELİRLENDİ

Bu kahvehanelerde, masa ve sandalyelerin belirlenen kuralların dışında çok sık yerleştirildiği, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ayrıca yasak olmasına rağmen iskambil ve okey oyunları oynandığı belirlendi.

İşletmeci ve müşterilerden bir bölümü kahvehanede oyunun yasak olduğun bilmediklerini söyledi.

"NEDEN KAÇTIKLARINI BİLMİYORUM"

Bir kahvehanede kurallara uyulduğu halde ekibin geldiğini görenlerin ikinci kapıdan koşarak uzaklaştığı dikkat çekti. Kahvehane işletmecisi, “Hiçbir oyun oynanmıyor, neden kaçtıklarını bilmiyorum. Maskeden veya başka bir nedenle kendilerine ceza yazılmasından korktular sanırım.” dedi.

Avcılar'da kahvehanede oyun oynayanlara ceza yazıldı VİDEO

Kahvede oyun oynarken yakalananlar, evde duramadıklarını belirtirken kendilerine ceza yazılmamasını istedi.

32 KİŞİYE CEZA YAZILDI

Avcılar Kaymakamlığı görevlileri, Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet sucudan 4 kahvehanede 32 kişiye 3 bin 469 TL’den toplam 111 bin 8 TL idari para cezası tutulması için tutanak hazırladı.

























