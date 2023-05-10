Avcılar'da önünü kestiği Togg'u öptü

İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne alınan Togg, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda vatandaşlara sergilendi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın direksiyon başına geçerek Gaziosmanpaşa Meydanı'na getirilen TOGG ile vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, şunları söyledi:

İnsanın hayatında çok anlamlı ve önemli anlar vardır. Bugün ilk kez yerli ve milli bir araca binmenin gururunu yaşadım. Bu aracın Türkiye'ye kazandırılmasında çok büyük bir emek ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımıza ve mühendislerimize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Gaziosmanpaşa Meydanı'ndan bu gururu bize yaşatan her bir Türk vatandaşımızı da yürekten kutluyorum. Tabii ki daha fazlasını yapmak yeni gençlerin işi. TEKNOFEST gençliğinin işi. Bu heyecanı da gençlerimizde görüyoruz. Gaziosmanpaşa'nın Togg ile buluşması ilçemize ayrı bir renk katmıştır. Togg hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olsun.