Avcılar'da önünü kestiği Togg'u öptü

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne alınan Togg, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda vatandaşlara sergilendi.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın direksiyon başına geçerek Gaziosmanpaşa Meydanı'na getirilen TOGG ile vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdi.
"Ülkemize hayırlı olsun"
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, şunları söyledi:
İnsanın hayatında çok anlamlı ve önemli anlar vardır. Bugün ilk kez yerli ve milli bir araca binmenin gururunu yaşadım. Bu aracın Türkiye'ye kazandırılmasında çok büyük bir emek ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımıza ve mühendislerimize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Gaziosmanpaşa Meydanı'ndan bu gururu bize yaşatan her bir Türk vatandaşımızı da yürekten kutluyorum. Tabii ki daha fazlasını yapmak yeni gençlerin işi. TEKNOFEST gençliğinin işi. Bu heyecanı da gençlerimizde görüyoruz. Gaziosmanpaşa'nın Togg ile buluşması ilçemize ayrı bir renk katmıştır. Togg hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olsun.
"Gururumuzu ifade edemiyorum"
Kızının Togg'a başvurduğunu belirten Nihat Sevinç ise şu ifadeleri kullandı:
Çok memnunuz, gururluyuz. Kızım da Togg'a yazılmıştı ve kendisine de çıktı. İlk 900 içerisindeyiz. Allah bize de nasip etti. Gururumuzu ifade edemiyorum.
Avcılar'a da AK Parti il başkanlığı tarafından getirilen Togg, Reşitpaşa Caddesi'nden sergileneceği Marmara Caddesi'ne güçlükle ulaşabildi.
Kaputu öptü
Trafik kalabalık nedeniyle durma noktasına gelirken, kalabalığın arasından gelen yaşlı bir adam otomobilin ön kaportasını öptü.
Peş peşe yapılan uyarıların ardından Togg ile araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ne getirilen otomobilden inen AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu ve milletvekili adayları kalabalığı selamladı.
Otomobilin akşama kadar burada sergileneceği belirtildi.